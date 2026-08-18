Банки играют против ЦБ: почему ставки по вкладам растут при снижении ключевой ставки?

Несмотря на то, что Банк России 24 июля в десятый раз подряд снизил ключевую ставку, банки продолжают повышать доходность краткосрочных вкладов.

Согласно индексу маркетплейса Финуслуги, с начала августа средние ставки по депозитам на три и шесть месяцев выросли на 0,02–0,03 п.п. При этом доходность годовых и более длинных вкладов осталась неизменной.

«Ставки по годовым депозитам замерли во всех банках из топ-20», — следует из данных индекса.

Максимальная ставка на рынке достигает 19%, а минимальная — всего 7%. Такая ситуация говорит о том, что банки активно борются за «короткие» деньги населения, не желая фиксировать высокую стоимость пассивов надолго, отмечают аналитики.

Отметим, структурный дефицит ликвидности российских банков на 13 августа превысил 2,7 трлн руб., согласно данным Банка России. Это ситуация, когда долг кредитных организаций перед регулятором превышает объём средств, размещённых у него. Такой уровень дефицита наблюдался последний раз весной 2022 года во время острого кризиса ликвидности. При этом представитель ЦБ отметил, что текущий показатель небольшой по сравнению с периодом 2012–2017 годов. Регулятор подчёркивает: этот дефицит связан только с расчётами внутри системы и никак не влияет на доступность вкладов или кредитов для населения.