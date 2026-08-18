ЮГК объявила об оферте

Акции ЮГК выросли в цене более чем на 3% на новости о том, что БТС-Мост Холдинг направил обязательное предложение об их выкупе по 0,7425 руб. за единицу. Как отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Global, срок принятия оферты составляет 70 дней.

«Для рынка это позитивный сигнал, потому что цена данного предложения примерно на 8% выше уровней торгов днем 17 августа, поэтому у котировок и появился конкретный ориентир для роста», — поясняет эксперт.

История вопроса тянется с прошлого года. Летом 2025 года контрольный пакет ЮГК в 67,2% перешел государству по решению суда по иску Генпрокуратуры из-за претензий к прежнему владельцу в части антикоррупционного законодательства.

«В июне 2026 года Росимущество продало пакет БТС-Мост Холдингу за 93,2 млрд руб. После перехода контроля новый владелец по закону должен был направить предложение остальным акционерам», — уточняет Чернов.

По мнению аналитика, цена 0,7425 руб. выглядит привлекательно для миноритариев с учетом текущих котировок. Это будет поддерживать их на протяжении действия данной оферты.

«При этом заметный рост выше цены выкупа маловероятен, так как часть инвесторов может использовать подъем для фиксации прибыли», — предупреждает Чернов.

В ближайшие недели акции ЮГК могут закрепиться в диапазоне 0,70–0,75 руб., а дальнейшая динамика будет зависеть от финансовых результатов компании и цен на золото.