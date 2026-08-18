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Инфляция обманула ожидания: почему снижение ставки ЦБ не остановило рост цен?

В июле месячный прирост цен остался высоким — 11,6%, сообщает ЦБ. Годовая инфляция замедлилась до 5,98% (с 6,02%), однако это произошло в основном из-за технического фактора: перенос индексации тарифов ЖКХ на октябрь «вычел» прошлогодний рост из расчетов.

«Товары и услуги с волатильными ценами продолжали вносить заметный положительный вклад», — пишет регулятор. Наибольший прямой вклад в инфляцию внесло удорожание бензина и дизеля, а также сахара. Овощи и фрукты дорожали слабее обычного. Регулятор подчеркивает, что устойчивое ценовое давление усилилось.

Удорожание топлива начало распространяться на другие товары и услуги. Дополнительным фактором стало ослабление валютного курса в июне-июле после укрепления весной.

Ближайшее заседание Банка России по ставке назначено на 11 сентября. На предыдущем заседании 24 июля регулятор неожиданно снизил ставку лишь на 0,5 п.п. до 14%, ухудшив среднесрочный прогноз.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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