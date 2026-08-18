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Доллар 85: какие факторы обваливают рубль прямо сейчас?

Курс доллара впервые с сентября прошлого года преодолел отметку в 85 рублей.

Согласно данным ЦБ РФ, официальный курс на завтра установлен на уровне 85,01 руб. (+0,55%). Евро также подорожал до 98,34 руб. (+0,84%), а юань — до 12,63 руб. (+1,19%). С июньского минимума валютные пары прибавили почти по 20%. Эксперты объясняют это сохраняющимся дисбалансом спроса и предложения. Приток валюты ограничен, тогда как покупки со стороны Минфина и спекулянтов остаются высокими из-за спроса на защитные активы.

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«Давление оказывают новости о планах ЕС ужесточить санкции осенью», — поясняет аналитик Наталья Мильчакова. Дополнительным негативом выступает дефицит ликвидности в банковском секторе и наращивание Минфином покупок валюты в рамках бюджетного правила. Охлаждение отношений между Россией и США на фоне украинского вопроса также не добавляет оптимизма участникам рынка.

Эксперты прогнозируют тестирование годовых сопротивлений и  последующую техническую фиксацию курса.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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