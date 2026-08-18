Распроданность жилья в России упала до 55% — рекордно низкий уровень

По итогам июля 2026 года в среднем по России продано лишь 55% квартир в домах, которые планируется сдать до конца года, сообщается в исследовании проекта «Движение» на основе данных ЕИСЖС по городам-миллионникам. Это рекордно низкий показатель, и даже при прогнозируемых 60% к концу года 40% нераспроданного жилья станут рекордно высоким уровнем. Об этом пишет газета «Известия».

«Эти 40% пустующих помещений в уже сданных домах тяжким грузом лягут на застройщиков — их надо содержать, их надо как-то продавать. А продавать вне льготных ипотечных программ довольно проблематично, поскольку условия рыночной ипотеки по-прежнему заградительные», — отметил руководитель аналитического центра «Движение.ру» Ян Гравшин.

Самая неблагоприятная ситуация в Краснодаре (34%), Челябинске (37%), Омске (43%) и Воронеже (46%). Лучше всего — в Москве (70%), Ростове-на-Дону (63%), Нижнем Новгороде, Новосибирске и Перми (по 62%). При этом девелоперы продолжают наращивать площади строительства до 120,2 млн кв. метров, и осенью объём может достичь исторического максимума.

«Рекордный рост площадей на фоне не самого высокого спроса — следствие инертности строительного рынка», — добавил Гравшин, отметив, что в следующем году ожидается сокращение объемов строительства, так как средства стимулирования спроса исчерпаны.

Лидерами по росту стройки стали Омск (+23,8%) и Челябинск (+20,7%), тогда как в Воронеже (-21,3%), Тюмени (-16%) и Москве (-11,4%) объёмы сократились. В столицах это может грозить дефицитом качественного предложения и давлением на цены.

Ранее стало известно, что в Иркутской области нет «навеса» нераспроданного жилья, какой наблюдается в ряде мегаполисов. В регионе показатель чуть меньше оптимального – 67%. Это некритично, – отметил Евгений Ветров, заместитель министра строительства Иркутской области.