Новости

Бензин под контроль: госрегулирование цен на топливо все ближе
БРК подключилась к повышению цен на бензин в Иркутске: обзор ситуации на 18 августа
«Только для своих»: кому теперь продадут бензин на Петербургской бирже после новых правил?
Иркутяне о топливном кризисе: паника или спокойствие?
Все материалы сюжета

«Дело добровольное»: как российские миллиардеры наполняют бюджет без новых налогов?

Читайте также:

ЦБ РФ рекомендовал банкам реструктурировать кредиты пострадавшим от атак предприятиям
10 августа 2026
«Дефолт по цепочке»: малый бизнес тонет в долгах и тянет за собой всю экономику
14 июля 2026

Безвозмездные поступления от бизнеса в федеральный бюджет на середину августа составили 383,69 млрд руб. Это следует из данных системы «Электронный бюджет», сообщает газета "Ведомости". Показатель за семь с половиной месяцев уже превысил в полтора раза объём поступлений за весь прошлый год (251,3 млрд руб.) и почти в 2,5 раза больше суммы на начало августа 2025 года (173,4 млрд руб.).

«То, что российский бизнес помогает бюджету — это факт», — подчеркнул глава РСПП Александр Шохин.

В конце марта на съезде РСПП прозвучала инициатива о добровольных пожертвованиях. Президент Владимир Путин тогда отметил, что такие взносы — дело абсолютно добровольное, поэтому здесь не может быть KPI.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтверждал, что один из участников встречи по своей инициативе предложил выделить крупную сумму на нужды государства.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Бизнес о кризисе, 2026, последние новости":
Все материалы сюжета (1350)


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес