«Дело добровольное»: как российские миллиардеры наполняют бюджет без новых налогов?

Безвозмездные поступления от бизнеса в федеральный бюджет на середину августа составили 383,69 млрд руб. Это следует из данных системы «Электронный бюджет», сообщает газета "Ведомости". Показатель за семь с половиной месяцев уже превысил в полтора раза объём поступлений за весь прошлый год (251,3 млрд руб.) и почти в 2,5 раза больше суммы на начало августа 2025 года (173,4 млрд руб.).

«То, что российский бизнес помогает бюджету — это факт», — подчеркнул глава РСПП Александр Шохин.

В конце марта на съезде РСПП прозвучала инициатива о добровольных пожертвованиях. Президент Владимир Путин тогда отметил, что такие взносы — дело абсолютно добровольное, поэтому здесь не может быть KPI.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтверждал, что один из участников встречи по своей инициативе предложил выделить крупную сумму на нужды государства.