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ИИ под контролем: в России могут ввести обязательную маркировку сгенерированного контента

Власти обсуждают законопроект, который сделает обязательной маркировку изображений и видео, созданных нейросетями. Это следует из проекта поправок к закону об ИИ, с которыми ознакомились «Ведомости».

«Формат предупреждения установит государство, но ответственность за его отсутствие пока не определена», — отмечается в документе. Разработчиков моделей также хотят обязать выплатить однократную компенсацию правообладателям за использование их произведений для обучения нейросетей. Эксперты опасаются, что новые нормы создадут правовую неопределенность. Обязательная маркировка может затронуть даже фильтры в фоторедакторах, а дипфейки продолжат распространяться через зарубежные сервисы без каких-либо меток.

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Отметим, искусственный интеллект активно внедряется в бизнес-процессы. Согласно опросу агентства Go Influence, 73% компаний в России используют искусственный интеллект для создания контента. Ещё 12% представителей бизнеса планируют внедрить эту технологию в течение года. Лишь небольшая часть — 6% — пока не собирается использовать ИИ. «Доля инфлюенсеров, которые применяют нейросети, ниже», — отмечают аналитики. Среди блогеров этот показатель составляет 45%, а ещё 21% авторов планируют начать использование технологий. При этом 9% из опрошенных бизнес-представителей пробовали ИИ, но отказались от него. Эксперты подчёркивают, что хотя нейросети повышают производительность труда, это автоматически не приводит к росту доходов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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