Новости

Бензин под контроль: госрегулирование цен на топливо все ближе
БРК подключилась к повышению цен на бензин в Иркутске: обзор ситуации на 18 августа
«Только для своих»: кому теперь продадут бензин на Петербургской бирже после новых правил?
Иркутяне о топливном кризисе: паника или спокойствие?
Все материалы сюжета

Число дел ФАС против владельцев АЗС продолжает расти

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) с начала года по 17 августа возбудила 41 дело и выдала 68 предупреждений нефтяным компаниям и независимым участникам рынка по признакам нарушения антимонопольного законодательства. При этом летом было возбуждено 30 дел — почти в три раза больше, чем за первые пять месяцев. Об этом пишет газета «Известия».

Дела касаются статей закона «О защите конкуренции» и КоАП, запрещающих картельные соглашения и злоупотребление доминирующим положением. Большинство нарушений зафиксировано у независимых владельцев АЗС, двух компаний под брендом «Газпромнефти» и двух нефтетрейдеров.

Читайте также:

БРК подключилась к повышению цен на бензин в Иркутске: обзор ситуации на 18 августа
18 августа 2026
«Только для своих»: кому теперь продадут бензин на Петербургской бирже после новых правил?
18 августа 2026

Заместитель председателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев связал активность службы с пристальным вниманием правительства к проблеме и ростом обращений граждан из-за повышения цен на топливо.

Генеральный директор Open Oil Market Сергей Терешкин отметил, что рост дел был предсказуем после июньского скачка цен: регулятор пытается стабилизировать ситуацию.

Напомним, что в июне–июле 2026 года на топливном рынке России возник дефицит, что привело к введению лимитов на продажу топлива в ряде регионов. ФАС регулярно проводит проверки обоснованности цен на нефтепродукты и выявляет признаки антиконкурентных соглашений.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Бензин под контроль: госрегулирование цен на топливо все ближе":
Все материалы сюжета (525)


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес