Число дел ФАС против владельцев АЗС продолжает расти

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) с начала года по 17 августа возбудила 41 дело и выдала 68 предупреждений нефтяным компаниям и независимым участникам рынка по признакам нарушения антимонопольного законодательства. При этом летом было возбуждено 30 дел — почти в три раза больше, чем за первые пять месяцев. Об этом пишет газета «Известия».

Дела касаются статей закона «О защите конкуренции» и КоАП, запрещающих картельные соглашения и злоупотребление доминирующим положением. Большинство нарушений зафиксировано у независимых владельцев АЗС, двух компаний под брендом «Газпромнефти» и двух нефтетрейдеров.

Заместитель председателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев связал активность службы с пристальным вниманием правительства к проблеме и ростом обращений граждан из-за повышения цен на топливо.

Генеральный директор Open Oil Market Сергей Терешкин отметил, что рост дел был предсказуем после июньского скачка цен: регулятор пытается стабилизировать ситуацию.

Напомним, что в июне–июле 2026 года на топливном рынке России возник дефицит, что привело к введению лимитов на продажу топлива в ряде регионов. ФАС регулярно проводит проверки обоснованности цен на нефтепродукты и выявляет признаки антиконкурентных соглашений.