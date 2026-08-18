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Зачем Мосбиржа зовет МСП на биржу?

Российская экономика недостаточно представлена на публичном рынке акций, и в первую очередь это касается малого и среднего предпринимательства (МСП). Об этом заявила директор департамента по работе с эмитентами Московской биржи Наталья Логинова, передаёт её слова газета "Ведомости".

«Доля МСП в ВВП страны — 21%, а среди публичных компаний их всего 4%», — посетовала она. Мосбиржа стремится расширить число таких эмитентов.

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Однако это расходится с политикой регулятора. В июле стало известно, что Банк России намерен повысить планку входа для компаний: минимальный объем первичного размещения (IPO) для попадания во второй котировальный список может вырасти с 2 млрд до 3 млрд рублей. Изменения могут вступить в силу уже с 2027 года.

Эксперты поддерживают идею «очистки» рынка от некачественных активов. «Рынок не должен быть наводнен сотнями компаний... На него должно выйти ограниченное число более зрелых бизнесов», — считает директор ИК «Велес Капитал» Валентина Савенкова. При малом объеме наблюдается недостаток ликвидности, что приводит к резким движениям котировок.

Отметим, президент РФ Владимир Путин еще в марте 2024 года поставил задачу удвоить капитализацию фондового рынка к 2030 году. Возникает противоречие: государство требует роста капитализации, но регулятор планирует отсечь массовый сегмент бизнеса от биржевых торгов.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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