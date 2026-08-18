«Только для своих»: кому теперь продадут бензин на Петербургской бирже после новых правил?

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) ввела специальный механизм обеспечения бензином конечных потребителей. Это решение принято по итогам совещаний в правительстве и направлено на стабилизацию ситуации с дефицитом топлива, возникшим весной, сообщает РБК.

«Мероприятия направлены на контроль оборота биржевых нефтепродуктов», — сообщили в пресс-службе биржи. Согласно новым правилам, покупатели обязаны подтверждать статус конечного потребителя (наличие договоров с РЖД или собственных АЗС). Также биржа изменила правила регистрации внебиржевых договоров для товаров, купленных через торги.

Напомним, перебои на рынке топлива начались весной, затронув более 80 субъектов. Правительство пошло на экстренные меры: запрет экспорта бензина до конца января 2027 года и обязательные нормативы продаж на бирже. Вице-премьер Александр Новак поручил дополнительно контролировать цены на заправках и для сельхозпроизводителей.

Отметим, в конце июля вице-премьер Александр Новак заявил о частичной стабилизации топливного рынка в России. По его словам, ограничения во многих регионах снимаются, число работающих заправок растёт, а очереди сокращаются. Однако уже в середине августа в ряде субъектов вновь начали наблюдаться перебои с поставками бензина и дизеля.

Эксперты предупреждают, что сентябрь может принести новую волну нехватки топлива. На этот месяц традиционно приходится пик спроса из-за завершения уборочной кампании, что создаст дополнительное давление на рынок. Ситуацию усугубят плановые ремонты крупных российских НПЗ и белорусского Новополоцкого завода («Нафтан»). Аналитики прогнозируют «волатильную стабилизацию» с сохранением региональных перекосов. Ключевыми факторами станут скорость восстановления заводов после ремонтов и стабильность импортных поставок.