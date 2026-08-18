Более 40% новостроек остаются пустыми – жилье не покупают: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: золото дорожает на фоне ослабления доллара США, число дел ФАС против владельцев АЗС продолжает расти, на рынке новостроек отмечен рекордно низкий уровень нераспроданности, а в Иркутской области медведи атакуют жилые зоны. Подробнее – в обзоре СИА.

Золото вверх

Драгоценные металлы дорожают на фоне падения доллара, о чем говорят результаты торгов на бирже Comex. «Золотые» декабрьские фьючерсы выросли на 0,4% – до 4454 долларов за унцию. Также в плюсе оказались серебро – рост на 1%, до 65,76 доллара, платина – на 0,7%, до 1770 долларов.

Рост числа дел

Федеральная антимонопольная служба с начала года по 17 августа возбудила 41 дело и выдала 68 предупреждений нефтяным компаниям и независимым участникам рынка по признакам нарушения антимонопольного законодательства. Больше всего дел возбудили летом – 30. Наибольшее число нарушений зафиксировано у независимых владельцев АЗС.

Рекорд по нераспроданности

По итогам июля 2026 года в среднем по России продано лишь 55% квартир в домах, которые планируется сдать до конца года. Это рекордно низкий показатель, и даже при прогнозируемых 60% к концу года 40% нераспроданного жилья станут рекордно высоким уровнем. Самая неблагоприятная ситуация в Краснодаре, Челябинске, Омске, Воронеже, наилучшая – Москве, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Новосибирске и Перми.

Выходы медведей

За выходные в Иркутской области полицейские зафиксировали восемь фактов выхода медведей в населенные пункты. Четыре случая произошли в Братске и Братском районе, где хищники повредили пасеку, напали на собаку, были замечены вблизи садоводств. В Нижнеилимском районе видели двух медведей в садоводствах и Железногорске-Илимском. В Усть-Илимске после сообщений о неоднократном появлении агрессивного медведя вблизи СНТ «Родник» зверя ликвидировали. Никто из людей не пострадал.

Обновление домов

В Иркутске в десятый раз прошла акция «Фасадник», в которой приняли участие около 500 горожан. За два дня волонтёры обновили 13 домов на улицах Каландаришвили, Грязнова, Декабрьских Событий, Свердлова, Марата, Желябова, Бабушкина, Байкальской и Декабристов. За десять лет волонтеры восстановили облик 171 здания.