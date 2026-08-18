Оперативный штаб Краснодарского края сообщил об осложнении ситуации с топливом в регионе

В Краснодарском крае ситуация с топливообеспечением осложнилась за последние две недели: в регионе не работают 120 автозаправок, сообщил оперативный штаб.

«Минэнерго занимается изменением логистических цепочек поставок топлива. Со своей стороны, в Краснодарском крае также принимают необходимые меры. По поручению губернатора действует рабочая группа по вопросам топливообеспечения», – говорится в сообщении.

В настоящее время в крае работают более 920 АЗС. По решению рабочей группы на заправках дежурят волонтёры и казаки, действует ограничение на отпуск топлива на один автомобиль, продажа в канистры и другие ёмкости приостановлена. Жителей и гостей региона просят не закупать топливо впрок.

Напомним, что в июне–июле 2026 года на топливном рынке России возник дефицит, что привело к введению лимитов на продажу топлива в ряде регионов. По прогнозам аналитиков Kpler, российская нефтепереработка в августе рискует обновить очередной антирекорд — 4 млн баррелей в сутки против привычных 5,3–5,5 млн б/с. Эксперты отмечают, что для стабильной работы внутреннего рынка необходим минимум 3,3–3,5 млн б/с. Восстановление прежних мощностей возможно лишь к сентябрю, когда завершатся внеплановые ремонты НПЗ.