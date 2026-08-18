«Застройщики играют в прятки»: почему девелоперы прячут новые квартиры от покупателей?

За 7 месяцев 2026 года россияне купили 12,7 млн кв. м жилья в новостройках — на 5% больше, чем годом ранее. В денежном выражении продажи выросли на 9%, до 2,7 трлн руб.

По данным аналитиков ДОМ.РФ, этот результат обеспечили два скачка спроса на льготную ипотеку — в январе и июне. Однако текущего уровня продаж недостаточно для сохранения высокой распроданности: показатель снизился с начала года с 73% до 69%. При этом уровень распроданности домов к моменту ввода не изменился (73%), так как большинство этих проектов стартовали ещё во времена «Льготной ипотеки».

На фоне неопределенности застройщики начали придерживать новые проекты. Объём строящегося жилья, где продажи еще не открыты, достиг рекорда с 2020 года — 29,1 млн кв. м (24% всего портфеля, +12% г/г). Девелоперы предпочитают сначала продать старое, прежде чем выводить новое.