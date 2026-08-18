Уроженка Иркутска Светлана Потанина снялась в новом сериале «Капитан Туман»

Актриса снялась в роли потерпевшей Валентины в новой полицейской комедии с Михаилом Пореченковым. Премьера состоится эксклюзивно на «КИОН», входит в группу компаний МТС, 28 августа.

Капитан Туманский использует в расследованиях своеобразные методы и к любому делу подходит нестандартно. Это подрывает привычную работу всего отдела. Чтобы усмирить капитана, к нему приставляют напарников — принципиальную лейтенантку и наивного новичка-сержанта с Крайнего Севера. Теперь к новой команде попадают только самые сложные дела… требующие творческого подхода.

В центре «Капитана Тумана» — не столько расследования, сколько люди, которых они сталкивают друг с другом: капитан, потерявший жену и не желающий останавливаться, строгая напарница и участковый-новичок с Севера, ещё не привыкший к столичным порядкам. Три разных характера, которых заставили работать в одной команде, — и именно на трении между ними держится яркая комедийная интонация сериала. Герой Пореченкова — упрямый, характерный капитан со своими странностями и чувством юмора, а сам актёр называет свою работу над ролью «лихой и очень смешной историей» о том, как не терять себя даже в серьёзных ситуациях.

Героиня Светланы Потаниной — потерпевшая Валентина.