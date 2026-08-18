Новости

Бензин под контроль: госрегулирование цен на топливо все ближе
БРК подключилась к повышению цен на бензин в Иркутске: обзор ситуации на 18 августа
«Только для своих»: кому теперь продадут бензин на Петербургской бирже после новых правил?
Иркутяне о топливном кризисе: паника или спокойствие?
Все материалы сюжета

Самые дешёвые билеты на Канье Уэста смели за 60 минут

Билеты на первый в истории концерт американского рэпера Канье Уэста в России были раскуплены с рекордной скоростью. Самые дешёвые билеты по цене 9 тысяч рублей на даты 10 и 11 октября закончились всего за час, выяснил ТАСС.

«Эта категория билетов была самой дешёвой», — уточняет издание. На данный момент в продаже ещё остаются места в других ценовых категориях, однако VIP-ложи тают на глазах: из 102 мест на 10 октября остался лишь один билет стоимостью 160 тыс. рублей. Места на 11 октября в премиум-секторе полностью распроданы. Также целиком выкуплено несколько лож D (17–27 тыс. руб.).

Концерт состоится на «Газпром Арене». Организаторы обещают масштабное шоу, которое станет главным музыкальным событием осени для всей страны.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес