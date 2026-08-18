Самые дешёвые билеты на Канье Уэста смели за 60 минут

Билеты на первый в истории концерт американского рэпера Канье Уэста в России были раскуплены с рекордной скоростью. Самые дешёвые билеты по цене 9 тысяч рублей на даты 10 и 11 октября закончились всего за час, выяснил ТАСС.

«Эта категория билетов была самой дешёвой», — уточняет издание. На данный момент в продаже ещё остаются места в других ценовых категориях, однако VIP-ложи тают на глазах: из 102 мест на 10 октября остался лишь один билет стоимостью 160 тыс. рублей. Места на 11 октября в премиум-секторе полностью распроданы. Также целиком выкуплено несколько лож D (17–27 тыс. руб.).

Концерт состоится на «Газпром Арене». Организаторы обещают масштабное шоу, которое станет главным музыкальным событием осени для всей страны.