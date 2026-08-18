«Больше работы — меньше денег»: почему бизнес решил остановить гонку зарплат?

Российские компании меняют стратегию: вместо постоянного повышения окладов они делают ставку на рост производительности труда. В 2026 году предприятия впервые за несколько лет подняли зарплаты менее значительно, чем планировали изначально, следует из отчета Regroup, сообщает "Коммерсант".

«Рынок сейчас становится более значимым ориентиром при пересмотре зарплат, чем их механическая индексация», — отмечают аналитики. Доля компаний, учитывающих рыночные уровни оплаты, выросла с 43,9% до 77,1%. При этом разрыв между ростом зарплат (+8,7%) и производительностью (+1,7%) в первом квартале сохраняется, что создаёт проинфляционный эффект.

Бизнес меняет HR-повестку:

52% компаний назвали повышение производительности главным приоритетом;

53% делают ставку на автоматизацию и сокращение ручного труда;

52% планируют оптимизировать оргструктуру.

Директор НИЦ пространственного анализа ИПЭИ РАН Дмитрий Землянский указывает, что динамика производительности заметно отстает от национальных целей (5% роста). За период 2022–2025 годов оплата труда выросла на 25,3%, а производительность — лишь на 4,6%.

Смену трендов на рынке труда отмечают и на платформах, занимающихся размещением вакансий. Так, число компаний, готовых платить за размещение вакансий на платформе HeadHunter, по итогам II квартала 2026 года снизилось на 9,9% год к году — до 258 380. За первое полугодие падение оказалось ещё заметнее — минус 11,2%, Сильнее всего пострадал малый и средний бизнес: его активность снизилась на 12,1% за квартал из-за высоких процентных ставок. Крупные работодатели практически не сокращают расходы на подбор персонала — их количество уменьшилось лишь на 0,8%, а выручка сервиса от них выросла на 7,3%.