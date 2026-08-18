Доля электромобилей в России впервые превысила 2% на фоне проблем с топливом

На минувшей неделе (10–16 августа) на российский учёт поставили 569 чистых электромобилей, и их доля на рынке впервые достигла 2,2%, сообщил сооснователь агентства АВТОСТАТ Сергей Целиков в своем Telegram-канале.

Причина роста — повышенный спрос на фоне проблем с топливом на заправках, хотя предложение продолжает отставать.

Самая популярная модель — UMO 5 (184 шт.), на втором месте Evolute I-Joy (120 шт.), на третьем — Changan Qiyuan Q05 (116 шт.). Первые две модели собираются в России, последняя поставляется по альтернальному импорту. Продажи Avatr снизились из-за сокращения предложений у дилеров: за неделю продано 29 кроссоверов Avatr 11 и 23 фастбека Avatr 12. Также набирают обороты продажи Toyota BZ3 (27 экземпляров за неделю, 246 с начала года).

Неделей ранее доля электрокаров составляла 1,5%, за первые 7 месяцев года — 0,8%.

Ранее стало известно, что дефицит топлива на заправках спровоцировал резкий скачок спроса на автомобили с альтернативными силовыми установками. Этот тренд получил официальное подтверждение в статистике продаж. Иркутские автодилеры также сообщают о взрывном росте спроса на «электрички» и гибриды. Они предположили, что китайские бренды из топ-5 начнут активнее завозить в Россию свои топовые модели с гибридной установкой.