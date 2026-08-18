Эн+ и «Фасадник»: пять лет партнерства ради сохранения исторического облика Иркутска

15 и 16 августа в Иркутске состоялась общегородская волонтерская акция «Фасадник». Проект, направленный на преображение деревянных домов, в том числе объектов культурного наследия, проводится уже в десятый раз. В этом году волонтеры привели в порядок 13 старинных особняков, в том числе и Дом Ивана Германа — федеральный памятник допожарной архитектуры Иркутска. За его обновление взялась команда волонтеров энергохолдинга Эн+ — давний партнер «Фасадника».

Дом польского дворянина Ивана Германа, построенный в 1860-е годы, находится рядом с Казанской церковью, на пересечении улиц Декабристов и Ремесленной.

Двухэтажное деревянное здание стало символом Знаменского предместья. Ценность дома — в редком балконе со светёлкой, арочных окнах, резных столбах и барочных наличниках с волютами и акротериями из толстой доски, а также декоративных ставнях. Здесь до сих пор живут потомки Ивана Германа.

— В этом доме жили несколько поколений нашей семьи, поэтому для нас важно сохранить его. Я была наслышана об акции «Фасадник»: мне нравилось, как красиво преображается историческая часть нашего города. Поэтому с радостью откликнулась на предложение организаторов обновить и наш дом, — рассказывает хозяйка дома Светлана Фатзаева.

Для Эн+ обновление Дома Ивана Германа — не просто участие в городской акции, а продолжение другого важного проекта.

В 2025 году в предместье Рабочем запустили Тепловой луч, который перевел значительную часть Правобережья с угольных и мазутных котельных на тепло от Ново-Иркутской ТЭЦ. Это существенно снизило экологическую нагрузку на район. Теперь настало время и для внешнего облика предместья: энергетики облагораживают исторические фасады и продолжают держать курс на улучшение городской среды.

Все нюансы косметических работ были согласованы с Центром по сохранению историко-культурного наследия Иркутской области, так как дом является объектом культурного наследия федерального значения. Перед волонтерами Эн+ стояла задача — бережно обновить фасад, сохранив визуальный код дома.

Покраске предшествовали предварительные работы: участники «Фасадника» помыли дом, а также очистили стены и наличники. В дни акции покрасили первый этаж, а вторым этажом займется подрядчик. Это связано с правилами безопасности: работы на высоте должна проводить специализированная бригада. Ожидается, что вскоре фасад дома, который является знаковым местом предместья Рабочее, полностью будет обновлен.

Сотрудничество Эн+ и «Фасадника» длится с 2022 года.

Энергохолдинг поддерживает проект как финансово, так и силами корпоративных волонтёров. За время участия в инициативе Эн+ направила на поддержку акции более 2 миллионов рублей, а в волонтёрских выездах приняли участие более 250 сотрудников. В 2024 году корпоративные волонтёры компании помогли привести в порядок усадьбу В.П. Сукачёва, памятник истории и культуры федерального значения.

— Компания Эн+ — наш постоянный партнер, который вот уже на протяжении пяти лет помогает обновлять фасады важных исторических зданий, причем берется за сложные объекты, вкладывает внушительные средства. Совместныеусилия крупных компаний, волонтеров и неравнодушных горожан меняют наш город к лучшему, — отметил Сергей Маяренков, организатор акции «Фасадник».