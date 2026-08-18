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Многоквартирный дом загорелся в Братске из-за самовара

В городе Братске Иркутской области в одном из многоквартирных домов произошел пожар. Он возник из-за самовара, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным ведомства, хозяин квартиры проснулся из-за сильной жары и обнаружил, что электрический самовар, стоящий на диване, загорелся. Огонь быстро распространился на мебель.

Хозяин вместе с подоспевшим на помощь соседом ликвидировали огонь на 5 «квадратах» с помощью воды. Никто не пострадал. На месте работали 16 огнеборцев и шесть единиц техники. Причина происшествия – короткое замыкание.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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