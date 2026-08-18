На Байкале введены ограничения на вылов омуля до ноября

В связи с началом нереста омуля на Байкале введены временные ограничения на его добычу для сохранения популяции эндемика. Об этом сообщили в пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

Сроки запрета варьируются по районам: в Северо-Байкальском рыбопромысловом районе — с 20 августа по 15 ноября, на реке Верхняя Ангара — с 10 сентября по 15 ноября, на реке Кичера — с 20 сентября по 15 ноября.

Ограничения также действуют в озёрах Арангатуй, Малый Арангатуй и Чивыркуйском заливе с 10 августа по 10 ноября, включая протоки и притоки, а также в радиусе 3 км от устьев рек Большой Чивыркуй и Безымянная. Нарушение правил влечёт административную ответственность вплоть до конфискации орудий лова, а при значительном ущербе — уголовную ответственность по статье 256 УК РФ.