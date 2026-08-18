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На Байкале введены ограничения на вылов омуля до ноября

В связи с началом нереста омуля на Байкале введены временные ограничения на его добычу для сохранения популяции эндемика. Об этом сообщили в пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

Сроки запрета варьируются по районам: в Северо-Байкальском рыбопромысловом районе — с 20 августа по 15 ноября, на реке Верхняя Ангара — с 10 сентября по 15 ноября, на реке Кичера — с 20 сентября по 15 ноября.

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Ограничения также действуют в озёрах Арангатуй, Малый Арангатуй и Чивыркуйском заливе с 10 августа по 10 ноября, включая протоки и притоки, а также в радиусе 3 км от устьев рек Большой Чивыркуй и Безымянная. Нарушение правил влечёт административную ответственность вплоть до конфискации орудий лова, а при значительном ущербе — уголовную ответственность по статье 256 УК РФ.

  • Бассейн реки Баргузин и Баргузинский залив: с 15 августа по 31 октября, включая зону в радиусе 3 км от устья.
  • Залив Провал: с 25 апреля по 31 октября. Запрет охватывает границы залива и прибрежную зону шириной 1 км.
  • Центральный Байкал (участок между мысами Голоустный, Облом, Ая и устьем реки Боярская): с 1 августа по 15 октября.
  • Посольский сор, Сор-Черкалово (Истокский сор) и река Селенга: с 15 августа по 15 ноября.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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