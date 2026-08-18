БПЛА атаковал логистический комплекс Wildberries в Московской области

БПЛА атаковали склад Wildberries в Московской области. Обломки задели стену, товары не пострадали, эвакуация проведена заблаговременно. Об этом сообщили в пресс-службе RWB.

«Из-за атаки на Московскую область получил незначительные повреждения логистический комплекс Wildberries в этом регионе — обломки задели стену здания. Последствия оперативно ликвидированы», — говорится в сообщении.

На объекте была проведена заблаговременная эвакуация. Товары не пострадали.

Напомним, что с середины июля объекты Wildberries неоднократно подвергались атакам, пострадали комплексы в Электростали и Котовске, а также в Краснодаре, Невинномысске, Санкт-Петербурге и Рязани. По состоянию на 31 июля прямой ущерб от атак оценивался примерно в 75 млрд рублей. Компания приостановила инвестиционную программу, чтобы сосредоточить ресурсы на поддержке пострадавших продавцов.