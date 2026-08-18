Микропластик и фекалии обнаружили возле берегов Байкала

Экспедиция Лимнологического института СО РАН на рабочем судне в период с 5 по 18 июня провела исследование воды Байкала в зонах экологического неблагополучия. В результате были выявлены загрязнения, следует из данных Иркутского филиала Сибирского отделения РАН.

По данным ученых, общее состояние экологии прибрежной зоны озера удовлетворительное, но выявлены локальные очаги антропогенного влияния.

В частности, у пляжей в Култуке, Сахюрте и Северобайкальске кислород падает до следовых значений. Повышена минерализация в Сахюрте, Узурах, Байкальске и Слюдянке. У Максимихи, Култука, Слюдянки, Листвянки и мыса Елохин зафиксировано высокое содержание фосфатов и нитратов.

«Частички микропластика найдены в 30 пробах фитобентоса из 108 собранных, на 15 станциях (преимущественно на 0,5 м), обильные береговые выбросы водорослей – у о. Большой Ушканий и у поселков Сахюрта и Заречное», – пояснили ученые.

Согласно данным лабораторных исследований, вода во многих местах Байкала не пригодна для купания. Так, санитарным нормам не соответствуют 50% проб из рек, 20% – из поверхностных слоев и 7% – из придонных.

Одним из главных загрязнителей фекалиями является река Похабиха в Слюдянке: после сброса стоков уровень содержания кишечной палочки и энтерококков там зашкаливает, превышая норму в десятки и сотни раз. Это загрязнение уходит на сотни метров вглубь озера.

Проблемные зоны также обнаружены в Листвянке, Хужире, Култуке, Сахюрте и окрестностях Северобайкальска. В список самых грязных локаций попали Слюдянка, Култук, Узуры и Сахюрта.