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«Алые паруса» – 2026 в Иркутске: парад яхт пройдет 30 августа

В администрации Иркутска прошло совещание по подготовке к ежегодному фестивалю водных видов спорта «Алые паруса Иркутска», который состоится 30 августа у ледокола «Ангара» и будет посвящён 365-летию города. Участники обсудили вопросы безопасности, схему ограждения, расстановку волонтёров и техническое оснащение.

«Рассмотрели все детали: от звукового сопровождения до зон для зрителей. Подготовка идет по графику, уверена, что в этом году парад яхт пройдет на высоком уровне», – отметила первый заместитель мэра Светлана Колотовкина.

«Особое внимание уделяем синхронизации музыкального сопровождения и движения яхт – это то, что позволит создать незабываемые впечатления от "Алых парусов"», – добавила советник мэра Инга Корочкина.

Для гостей организуют детскую зону с мастер-классами, аквагримом, сладкой ватой и роботом, рисующим портреты.

Организаторы планируют завершить подготовку в ближайшие дни и провести генеральную репетицию на акватории.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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