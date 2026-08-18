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Бензин под контроль: госрегулирование цен на топливо все ближе
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АЗС «КрайсНефть» ввела лимит на заправку юрлиц до 30 литров
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АЗС «КрайсНефть» ввела лимит на заправку юрлиц до 30 литров

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С 14 августа 2026 года на автозаправочных станциях «КрайсНефть» введены ограничения на заправку по топливным картам до 30 литров для всех видов бензина.

«С 14.08.26 введены ограничения на заправку АИ-92/АИ-92 OZON/AИ-95/АИ-98 по топливным (платежным) картам до 30 литров», — говорится в сообщении.

Ограничений на продажу дизельного топлива — нет.

Также с 25 июня приостановлено поступление платежей по договорам купли-продажи.

Напомним, что сети АЗС в Иркутске продолжают повышать цены на топливо. За последние сутки стоимость АИ-95 подняла БРК, которая длительное время удерживала сниженные значения.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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