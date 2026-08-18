63% иркутян поддержали удалённую работу для матерей с детьми до 7 лет

63% жителей Иркутска поддержали инициативу заместителя председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплана Панеша о внесении изменений в Трудовой кодекс, позволяющих женщинам с детьми младше 7 лет работать удалённо не менее двух дней в неделю, показал опрос SuperJob. Против высказались 20%, затруднились с ответом 17%.

Среди противников инициативы звучат мнения: «Про офисных работниц все понятно, а женщины, работающие на производстве, да в тех же школах и детсадах, будут лишены такой возможности. Чем они хуже?!».

Женщины одобряют идею чаще мужчин (68% против 58%). Среди молодёжи до 35 лет поддержка выше (70%), среди граждан старше 45 лет — 53%.

Горожане с доходом от 100 тыс. рублей менее лояльны (56%), чем зарабатывающие меньше (70%). Среди родителей с детьми до 7 лет уровень поддержки — 70%, при этом матери одобряют чаще отцов (76% против 65%).