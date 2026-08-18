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В Иркутской области расширили зону действия туристического налога

На территории 30 муниципальных образований Приангарья теперь действует туристический налог. В реестр классифицированных средств размещения включено уже 639 объектов, из которых 516 находятся в муниципалитетах. Это почти втрое больше, чем годом ранее, сообщает ФНС.

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«Увеличение количества связано с введением эксперимента по гостевым домам», — сообщили в региональном управлении ФНС.

Сейчас под налогообложение подпадают 149 гостевых домов. Налог обязаны платить организации и физлица, сдающие жильё для временного проживания. Отчитываться нужно ежеквартально: декларация подается до 25-го числа следующего месяца, а оплата производится не позднее 28-го числа.

Напомним, федеральный эксперимент по легализации гостевых домов  в Иркутской области начался с 1 сентября 2025 года. Планируется, что он продлится до 31 декабря 2027 года. Его цель — обеспечить безопасность туристов и систематизировать деятельность предпринимателей, многие из которых долгие годы работали в «серой зоне».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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