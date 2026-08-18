Выдачи льготной ипотеки в июле упали вдвое после ажиотажного июня

В июле 2026 года банки выдали россиянам 27,81 тыс. льготных ипотечных кредитов — на 50% меньше, чем в июне, и на 44% меньше, чем в июле 2025 года, сообщает Объединённое кредитное бюро (ОКБ). Объём кредитования снизился до 165,88 млрд рублей, а доля ипотеки с господдержкой опустилась до 31% от общего числа выдач (против 49% в июне).

«Слухи о грядущем ужесточении условий по семейной ипотеке в июне спровоцировали ажиотажный спрос. Однако изменения отложили, и условия остались прежними. Те, кто не успел оформить кредит, узнали о переносе изменений на октябрь и, получив в запасе почти три месяца, отказались от спешки. Это привело к двукратному спаду рынка в июле: он вернулся к прежним показателям и скорректировался ниже базового уровня марта-мая. Подобные резкие колебания, вероятно, ждут нас и осенью, когда вопрос о продлении семейной ипотеки снова станет актуальным», — пояснил директор по риск-менеджмент методологии и дата аналитике ОКБ Николай Филиппов.

Средняя сумма льготного кредита снизилась до 5,96 млн рублей, средний срок — до 314 месяцев.

В топ-5 регионов по объёмам льготной ипотеки в июле вошли Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Татарстан и Свердловская область. Самые крупные кредиты — в Москве (8,77 млн руб.), самые длительные — в Ингушетии (352 месяца). За 7 месяцев 2026 года выдано 261,35 тыс. льготных ипотек на 1,55 трлн рублей, что на 1% по количеству и на 5% по объёму больше, чем за аналогичный период 2025 года, но на 40% и 33% ниже уровня 2024 года.