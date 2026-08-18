Выдачи льготной ипотеки в Иркутской области в июле упали более чем вдвое

В Иркутской области в июле 2026 года жители получили 349 льготных ипотечных кредитов, тогда как в июне их было 806, сообщает Объединённое кредитное бюро (ОКБ).

Объём кредитования снизился с 4,57 млрд до 1,93 млрд рублей.

В целом по России выдачи льготной ипотеки упали на 50% — до 27,81 тыс. кредитов, объём снизился до 165,88 млрд рублей, доля госпрограмм опустилась до 31% от общего числа выдач (против 49% в июне).

«Слухи о грядущем ужесточении условий по семейной ипотеке в июне спровоцировали ажиотажный спрос. Однако изменения отложили, и условия остались прежними. Те, кто не успел оформить кредит, узнали о переносе изменений на октябрь и, получив в запасе почти три месяца, отказались от спешки», — пояснил директор по риск-менеджмент методологии и дата аналитике ОКБ Николай Филиппов.