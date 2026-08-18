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Иркутская область возглавила рейтинг Wildberries по покупкам школьных товаров

Аналитики Wildberries составили рейтинг регионов России по расходам на подготовку детей к 1 сентября, первое место заняла Иркутская область, где самым популярным товаром оказались школьные блузки.

Методика расчета: сумма всех школьных товаров из списка за июнь-август 2026 года поделенная на количество детей в регионе.

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Топ-10 регионов:

  1. Иркутская область (самый популярный товар – блузки школьные);
  2. Сахалинская область (рюкзаки);
  3. Рязанская область (рюкзаки);
  4. Московская область (спортивная форма для девочек);
  5. Калужская область (тетради);
  6. Тульская область (рюкзаки);
  7. Республика Мордовия (рюкзаки);
  8. Тамбовская область (рюкзаки);
  9. Ленинградская область (блузки школьные);
  10. Пензенская область (тетради).

Москва в рейтинге лишь на 59 месте, хотя по абсолютной сумме продаж уступает только Московской области.

«Вероятно, сказывается доступность ТЦ и специализированных магазинов, тогда как большинстве небольших городов и населенных пунктов только маркетплейсы могут обеспечить доступность всех необходимых школьных товаров по низким ценам», – подчеркнули в пресс-службе RWB.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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