Иркутская область возглавила рейтинг Wildberries по покупкам школьных товаров

Аналитики Wildberries составили рейтинг регионов России по расходам на подготовку детей к 1 сентября, первое место заняла Иркутская область, где самым популярным товаром оказались школьные блузки.
Методика расчета: сумма всех школьных товаров из списка за июнь-август 2026 года поделенная на количество детей в регионе.
Читайте также:
Топ-10 регионов:
- Иркутская область (самый популярный товар – блузки школьные);
- Сахалинская область (рюкзаки);
- Рязанская область (рюкзаки);
- Московская область (спортивная форма для девочек);
- Калужская область (тетради);
- Тульская область (рюкзаки);
- Республика Мордовия (рюкзаки);
- Тамбовская область (рюкзаки);
- Ленинградская область (блузки школьные);
- Пензенская область (тетради).
Москва в рейтинге лишь на 59 месте, хотя по абсолютной сумме продаж уступает только Московской области.
«Вероятно, сказывается доступность ТЦ и специализированных магазинов, тогда как большинстве небольших городов и населенных пунктов только маркетплейсы могут обеспечить доступность всех необходимых школьных товаров по низким ценам», – подчеркнули в пресс-службе RWB.