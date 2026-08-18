Иркутская область возглавила рейтинг Wildberries по покупкам школьных товаров

Аналитики Wildberries составили рейтинг регионов России по расходам на подготовку детей к 1 сентября, первое место заняла Иркутская область, где самым популярным товаром оказались школьные блузки.

Методика расчета: сумма всех школьных товаров из списка за июнь-август 2026 года поделенная на количество детей в регионе.

Топ-10 регионов:

Иркутская область (самый популярный товар – блузки школьные); Сахалинская область (рюкзаки); Рязанская область (рюкзаки); Московская область (спортивная форма для девочек); Калужская область (тетради); Тульская область (рюкзаки); Республика Мордовия (рюкзаки); Тамбовская область (рюкзаки); Ленинградская область (блузки школьные); Пензенская область (тетради).

Москва в рейтинге лишь на 59 месте, хотя по абсолютной сумме продаж уступает только Московской области.

«Вероятно, сказывается доступность ТЦ и специализированных магазинов, тогда как большинстве небольших городов и населенных пунктов только маркетплейсы могут обеспечить доступность всех необходимых школьных товаров по низким ценам», – подчеркнули в пресс-службе RWB.