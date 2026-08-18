Благоустройство Иркутска: в скверах установили сотни новых урн и скамеек

В Иркутске продолжается масштабное обновление малых архитектурных форм на общественных территориях. Работы проводятся по заказу МКУ «Городская среда» за счет средств городского бюджета.

В сквере имени Кирова установлено 60 новых урн: 30 из них появились в июне, еще столько же — на прошлой неделе. В сквере имени Сигеки Мори заменили 12 урн и смонтировали 12 новых скамеек. Новые элементы выполнены из архитектурного бетона с отделкой сидений деревянными рейками из лиственных пород древесины.

Параллельно подрядные организации под контролем МКУ «Городская среда» проводят ремонт игрового и спортивного оборудования, а также замену резиновых покрытий на детских площадках города. Программа благоустройства реализуется в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду и повышения комфорта городской среды.