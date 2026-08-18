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HeadHunter сохраняет высокую рентабельность на слабом рынке труда

HeadHunter представил достаточно устойчивые результаты за второй квартал, несмотря на продолжающееся охлаждение российского рынка труда. Как отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Global, выручка компании осталась на уровне прошлого года и составила 10,15 млрд руб., скорректированная EBITDA снизилась примерно на 2% г/г, до 5,24 млрд руб., а ее рентабельность уменьшилась с 52,6% до 51,6%. При этом чистая прибыль выросла на 4,2% г/г, до 4,36 млрд руб.

«Главным фактором давления остается снижение активности работодателей. Особенно заметно это в сегменте малого и среднего бизнеса, при этом крупные клиенты пока выглядят значительно лучше. Выручка этого направления выросла на 5,7% г/г, на фоне увеличения среднего дохода на одного клиента на 6,6% г/г. Дополнительной точкой роста становится HRtech, выручка которого поднялась на 29,4% г/г, до 775 млн руб., а EBITDA впервые стала положительной», — поясняет эксперт.

Компания сохраняет жесткий контроль расходов. Затраты на персонал выросли на 11,1%, однако маркетинговые расходы сократились почти на 25%, благодаря чему HeadHunter удерживает рентабельность EBITDA выше 50%.

«По итогам 2025 года компания оценивается в 5,3х EV/EBITDA и 6,2х P/E по скорректированной прибыли. По нашим прогнозам, в 2026 году мультипликаторы составит около 5,4х и 6,3х соответственно. При этом компания сохраняет высокую рентабельность и чистую денежную позицию, что делает текущую оценку достаточно привлекательной», — сообщает аналитик.

Дополнительным аргументом в пользу покупки бумаг остается распределение капитала. Совет директоров рекомендовал дивиденд 200 руб. на акцию, что наряду с обратным выкупом обеспечило около 270 руб. выплат акционерам на каждую долевую бумагу.

«Мы сохраняем рекомендацию "покупать" по акциям HeadHunter с целевой ценой 3030 руб. (не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией)», — заявляет Чернов.

Несмотря на слабость рынка труда, компания удерживает рентабельность EBITDA выше 50%, развивает быстрорастущий HRtech и продолжает возвращать значительный объем средств акционерам через дивиденды и buyback. При текущих мультипликаторах и сохранении сильной денежной генерации потенциал дальнейшей переоценки бумаг сохраняется.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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