Аналитика туризма на Дальнем Востоке: в первом полугодии 2026 года совершено 1,8 млн поездок

В первом полугодии 2026 года россияне совершили 1,8 млн поездок в регионы Дальневосточного федерального округа и потратили в них 30,5 млрд рублей. Накануне Восточного экономического форума эксперты Сбер2B Аналитики рассказали, как изменился туристический поток в ДФО.

38,2% всех поездок пришлось на Приморский и Хабаровский края: 21% и 17,2% соответственно. В остальных регионах поездки распределились следующим образом: Республика Бурятия (15,8%), Амурская область (14,6%), Забайкальский край (13,8%), Республика Саха (Якутия) (5,8%), Еврейская автономная область (5,5%), Сахалинская область (3,6%), Камчатский край (1,5%), Магаданская область (1,1%), Чукотский АО (0,1%). По сравнению с первым полугодием 2025 года распределение поездок по регионам не изменилось.

Портрет туриста, путешествующего в ДФО

Средний возраст туриста — 43 года. Больше четверти путешественников (28,7%) составляет молодёжь 18–34 лет. Ещё 16,6% туристов — люди старше 55 лет.

Доля мужчин среди туристов в ДФО — самая высокая среди всех федеральных округов России. В первом полугодии она составила 56,9%, что на 8,8 п.п. выше среднего значения по России.

Портрет туриста по уровню дохода выглядит так: 22,2% зарабатывают от 140 до 230 тысяч рублей, 18,6% — от 70 до 100 тысяч, 15% — от 100 до 140 тысяч, 14% — более 230 тысяч. Доход от 50 до 70 тысяч есть у 10,3% путешественников, от 30 до 50 тысяч — у 12,8%. Меньше 30 тысяч рублей получают 7,1%.

Сколько тратили в поездках по ДФО

За первое полугодие 2026 года россияне потратили в поездках по ДФО 30,5 млрд рублей. Чаще всего покупки они оплачивали безналично (64,2% всех платежей). Доля наличных — 20,8%, переводов — 15%. В поездках по ДФО доля снятия наличных и переводов на 3,9 п.п. выше, чем в среднем по стране.

Объём снятия наличных туристами вырос на 22,4% к первому полугодию 2025 года. Доля наличных в структуре оборота туристов увеличилась на 4 п.п.

В структуре расходов туристов лидируют продуктовые магазины (28,7%). На кафе и рестораны пришлось 19,2% бюджета, на непродовольственные товары — одежду и сувениры — 15,8%, на обслуживание личного автомобиля, включая топливо и сервис, — 14,3%.

Средние дневные траты туриста — без учёта заранее оплаченных билетов и жилья — составили 3 335 рублей. Самые высокие средние дневные траты зафиксированы в Приморском крае (5 015 рублей), Сахалинской области (4 474 рубля) и Камчатском крае (4 394 рубля).