Ясли при заводе: как Мантуров предлагает решать проблему нехватки кадров в стране?

Первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что российским компаниям необходимо организовывать ясли или центры дневного пребывания для детей сотрудников прямо на территории предприятий, передаёт "Коммерсант".

«Это позволит сотрудникам совмещать работу с уходом за детьми и не ставить семью перед выбором между рождением ребенка и продолжением профессиональной деятельности», — цитирует слова вице-премьера сайт правительства. Такое поручение было дано по итогам совещания по демографии с участием Татьяны Голиковой. Министерствам, регионам и госкорпорациям («Ростех», «Росатом») поручено расширить меры поддержки семей с детьми.

Отметим, с 1 сентября 2026 года работодателям запретят устанавливать испытательный срок женщинам с детьми до трех лет (сейчас гарантия действует только до полутора лет). 52% экономически активных жителей Иркутска, по данным опроса SuperJob, поддержали эту инициативу. Сторонники инициативы считают, что эту меру следует принять, а некоторые предлагают отменить испытательный срок вовсе, однако опасаются, что из-за этого работодатели станут менее охотно брать женщин на работу.