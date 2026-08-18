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Ясли при заводе: как Мантуров предлагает решать проблему нехватки кадров в стране?

Первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что российским компаниям необходимо организовывать ясли или центры дневного пребывания для детей сотрудников прямо на территории предприятий, передаёт "Коммерсант".

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«Это позволит сотрудникам совмещать работу с уходом за детьми и не ставить семью перед выбором между рождением ребенка и продолжением профессиональной деятельности», — цитирует слова вице-премьера сайт правительства. Такое поручение было дано по итогам совещания по демографии с участием Татьяны Голиковой. Министерствам, регионам и госкорпорациям («Ростех», «Росатом») поручено расширить меры поддержки семей с детьми.

Отметим, с 1 сентября 2026 года работодателям запретят устанавливать испытательный срок женщинам с детьми до трех лет (сейчас гарантия действует только до полутора лет). 52% экономически активных жителей Иркутска, по данным опроса SuperJob, поддержали эту инициативу. Сторонники инициативы считают, что эту меру следует принять, а некоторые предлагают отменить испытательный срок вовсе, однако опасаются, что из-за этого работодатели станут менее охотно брать женщин на работу. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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