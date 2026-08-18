Дефляция на рынке жилья: новостройки в России дорожают медленнее инфляции

В июле 2026 года стоимость строящегося жилья выросла на 0,6%, что стало самым заметным месячным приростом за последнее время. Однако по итогам семи месяцев цены выросли всего на 4,3%, оказавшись ниже накопленной инфляции (4,75%). Это означает, что в реальном выражении новые квартиры подешевели на 0,4%, отмечают аналитики ДОМ.РФ.

«Рост цен остается умеренным», — следует из Индекса ДОМ.РФ. С начала года подорожание зафиксировано в 67 из 74 регионов. При этом среди крупнейших рынков цены активнее всего растут в столичных агломерациях: Санкт-Петербург (+8,5%) и Ленобласть (+8,4%). В Москве и Подмосковье рост составил 5,9% и 6,6% соответственно. На этом фоне Краснодарский край (-1,7%) и Тюменская область (-0,5%) показывают снижение стоимости.

Опережающими темпами дорожает жилье бизнес- и элит-класса (+4,6%), а также однокомнатные квартиры (+4,5%).