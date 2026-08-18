Топливный кризис под контролем – Кобзев

Ситуация с топливообеспечением в Иркутской области стабилизировалась. Об этом сообщил губернатор Игорь Кобзев во время прямой линии с жителями Приангарья.

«В июле автомобилисты ждали в очередях по несколько часов, но сейчас нам удалось наладить прямые поставки топлива от крупных компаний региональным операторам», — подчеркнул глава региона.

На перестройку логистики потребовалось две недели. Сейчас топливо населению отпускают 310 автозаправочных станций, что составляет 88% от их общего количества в регионе (включая 74 АЗС «Роснефти»). Правительство уже направило письма о продлении договоров на прямые поставки на четвертый квартал.

Для предотвращения новых сбоев в регионе продолжает работу оперативный штаб. Он ежедневно отслеживает остатки ГСМ и координирует отгрузки законтрактованных объемов. Отчеты о потреблении ежедневно направляются в Минэнерго России для принятия решений на федеральном уровне.

Хотя власти Приангарья заявляют о контроле над ситуацией с топливообеспечением, с середины августа в регионе вновь наблюдаются перебои: из-за сбоев в логистике независимые АЗС вынуждены вводить ограничения на продажу горючего.

С 13 августа сеть АЗС „КрайсНефть“ сократила лимиты до 30 литров на один автомобиль, с 14 августа введен запрет на отпуск бензина в канистры и другие ёмкости из-за задержек отгрузки заводами-производителями и ажиотажного спроса. На некоторых станциях наблюдаются задержки с поставками топлива на объекты. Кроме того, цены на топливо начали повышаться.

Эксперты предупреждают, что сентябрь может принести новую волну нехватки горючего. На этот месяц традиционно приходится пик спроса из-за завершения уборочной кампании (+25% к обычному потреблению), что создаст дополнительное давление на рынок. Ситуацию усугубят плановые ремонты крупных российских НПЗ и белорусского Новополоцкого завода («Нафтан»). Аналитики прогнозируют «волатильную стабилизацию» с сохранением региональных перекосов. Ключевыми факторами станут скорость восстановления заводов после ремонтов и стабильность импортных поставок.