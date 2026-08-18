«Бюджетный кризис — не приговор»: Кобзев объяснил, как Приангарье будет жить при дефиците

В рамках Прямой линии с жителями губернатор Иркутской области Игорь Кобзев прокомментировал финансовое положение региона. Он признал, что ситуация действительно непростая: в предыдущие два года под влиянием внешнего воздействия налоговые доходы снизились.

«Изменилась внешняя экономическая ситуация, изменились доходы компаний, и это сразу почувствовал областной бюджет», — подчеркнул глава региона. Поступления налога на прибыль, одного из двух основных источников дохода, упали более чем на треть вслед за снижением мировых цен на продукцию экспорта. Однако Кобзев заявил, что бюджетный кризис не является приговором: «Мы знаем причины и понимаем, что делать. Будем жёстче контролировать расходы, бороться за федеральную поддержку и создавать условия для новых производств». При этом социальные обязательства остаются безусловным приоритетом: поддержка семей, участников СВО, школы и медицина будут профинансированы в полном объёме.

Ситуация на муниципальном уровне также напряжённая, признал губернатор. Ранее мэр Братска Сергей Дубровин подтвердил, что город находится в финансовом кризисе. Основная часть долга была набрана за пять лет (с 2020 по 2024 год), когда тело долга выросло с 1 млрд до 2 млрд рублей. Кредитная нагрузка достигла 50%, текущий дефицит бюджета составляет 1,5 млрд руб. Из двух миллиардов кредитов 90% являются коммерческими под высокие проценты, поэтому только на выплату процентов в текущем году город потратит около 480 млн руб.

Отметим, что дефицит областного бюджета в 2026 году запланирован на уровне 24,8 млрд руб. (9% от доходов), а госдолг за семь месяцев вырос почти на четверть до 103,5 млрд руб.

Напомним, 19 августа президент Владимир Путин проведет заседание Совета по стратегическому развитию, где главной темой станет выживание региональных бюджетов. Власти обсудят отсрочку выплат по кредитам и меры поддержки территорий с наибольшим падением доходов. Число дефицитных регионов в РФ выросло до 56.