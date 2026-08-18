Аэропорт Киренска планируют восстановить для приёма самолётов до конца августа

В аэропорту Киренска планируют восстановить обслуживание самолётов к концу августа, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в ходе прямой линии. Сейчас завершён первый этап текущего ремонта взлётно-посадочной полосы: специалисты отфрезеровали повреждённое покрытие и уложили новое, на что три компании-спонсора выделили 20 млн рублей.

«Первоочередная задача — в августе восстановить это воздушное сообщение. Сегодня исполняющий обязанности транспортного прокурора региона провел совещание, зафиксировал перечень мероприятий, которые необходимо провести для завершения текущего ремонта. Я еще раз провел переговоры с компанией, которая является оператором аэродрома. Она заверила, что до конца месяца она завершит все остальные работы по восстановлению инфраструктуры взлетно-посадочной полосы, ликвидацию аварийных участков. Это позволит восстановить воздушное сообщение», — сказал Кобзев. Завтра эксперты лаборатории проверят качество работ, заключение о прочностных характеристиках материалов ожидается к началу следующей недели.

Аэропорт Киренска закрыт для приёма самолётов с 1 июня 2026 года из-за неудовлетворительного состояния ВПП.

Для жителей организованы альтернативные маршруты: автобусы до станции Киренга и аэропорта в Казачинском, водное сообщение до Усть-Кута. Аэропорт продолжает принимать санитарную авиацию и вертолёты. После ремонта возобновится субсидированный рейс Иркутск – Киренск – Иркутск от авиакомпании «ИрАэро».