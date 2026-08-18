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Бензин под контроль: госрегулирование цен на топливо все ближе
«Дизель есть везде»: Цивилёв признал очереди на АЗС, но пообещал решить проблему
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«Дизель есть везде»: Цивилёв признал очереди на АЗС, но пообещал решить проблему

Министр энергетики России Сергей Цивилёв подтвердил наличие очередей на автозаправках в беседе с корреспондентом кремлёвского пула Александром Юнашевым, передаёт РБК.

«Есть бензин и на заправках, правда, там очереди, я с вами согласен, но мы активно работаем, чтобы эту проблему ликвидировать», — заявил министр. При этом он подчеркнул, что дизельное топливо доступно повсеместно: «Дизель есть везде, на всех заправках. Я на дизеле езжу».

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Перебои возникли весной на юге страны, а затем затронули другие регионы. Полные или частичные меры по контролю за отпуском топлива ввели более чем в 80 субъектах, однако к июлю ограничения начали постепенно ослабевать.

Ранее эксперты предупредили, что сентябрь может принести новую волну нехватки горючего. На этот месяц традиционно приходится пик спроса из-за завершения уборочной кампании (+25% к обычному потреблению), что создаст дополнительное давление на рынок. Ситуацию усугубят плановые ремонты крупных российских НПЗ и белорусского Новополоцкого завода («Нафтан»). Аналитики прогнозируют «волатильную стабилизацию» с сохранением региональных перекосов. Ключевыми факторами станут скорость восстановления заводов после ремонтов и стабильность импортных поставок.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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