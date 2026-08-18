Губернатор пообещал достроить поликлинику в Усть-Ордынском до конца года

Глава Иркутской области Игорь Кобзев во время прямой линии рассказал, когда в поселке Усть-Ордынский достроят поликлинику. Медучреждение будет готово к концу года.

«Объект непростой, это конечно, связано с нашей экономической ситуацией. Совсем недавно эту тему обсуждал с Президентом. Просил его поддержать завершение строительства на федеральном уровне. Знаю, что соответствующее поручение уже дано Владимиром Владимировичем Путиным», – сказал Кобзев.

Больница будет рассчитана на 150 посещений в смену. Проектом предусмотрено четырехэтажное здание, включая цоколь. Сейчас объем выполненных работ оценивается в 42%. Подрядчик ускорил темп работ, чтобы уложиться в срок.

Завершается устройство кровли и черновая отделка помещений, в ближайшее время начнется чистовая отделка. Внутри завершены вентиляционные работы, ведутся электромонтажные работы. Начаты работы по устройству наружных сетей теплоснабжения, водоснабжения, канализации. В скором времени стартуют фасадные работы.

В первом квартале 2027 года планируется получить заключения и документы для ввода в эксплуатацию.