Кобзев рассказал, когда в Иркутске начнут строить поликлинику на месте кинотеатра «Чайка»

Глава Иркутской области Игорь Кобзев во время прямо линии рассказал, когда в столице Приангарья начнется строительство поликлиники на месте кинотеатра «Чайка». Это произойдет в следующем году.

«Мы планируем с 2027 года начать строительство детской поликлиники №5. К ней будет прикреплено порядка 10 тысяч человек», – прокомментировал губернатор и отметил, что в этом нет сомнения.

Подрядчика выберут во время конкурса. «Главное, чтобы он понимал, что это важный для города объект», – подчеркнул Кобзев.