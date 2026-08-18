В два раза больше: Иркутску выделят 2 млрд рублей на ремонт дорог

Город Иркутск получит сразу 2 млрд рублей – эти деньги направят на обновление дорожной сети. Это в два раза больше, чем в предыдущий год. Об этом во время прямой линии рассказал губернатор Игорь Кобзев.

«В последней нашей поездке с мэром Иркутска Русланом Болотовым мы приняли решение, что выделяем 2 млрд рублей городу для того, чтобы администрация, рассмотрев все свои проектные решения, определив первоочередность работ с жителями, по крайней мере сформировала те технические возможности, чтобы город с точки зрения качества дорожного покрытия стал еще выше, лучше, интереснее», – прокомментировал глава региона.

Вместе с тем выделение средств в рамках программы «Транспортный каркас Иркутской области» сохранят.