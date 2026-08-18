Игорь Кобзев прокомментировал информацию о своем переходе в Госдуму

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время прямой линии прокомментировал информацию о возможном уходе в Госдуму, которая распространяется в соцсетях. Глава региона сообщил, что никуда не собирается.

«Нет, однозначно нет. Никаких разговоров на этот счет не было ни с руководством страны, ни с кем. В прошлом году получил доверие более 60% жителей Иркутской области. Дальше работаю. Понимаю, что сложно, но уходить, убегать точно не хочу», – отметил глава региона.

Он подчеркнул, что намерен исполнить обязательства перед жителями. А возглавление партийного списка, отметил Кобзев, является «традиционной историей».