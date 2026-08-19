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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 19 августа: 12 063,5195 руб/1 г золота и 179,6500/1 г серебра

ЦБ РФ с 19 августа установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 12 063,5195 руб.
  • 1 грамм серебра - 179,6500 руб.
  • 1 грамм платины - 4 841,5098 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 647,7000 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 62,6499 р. (0,52%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 3,0700 р. (1,74%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 89,6199 р. (1,89%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 39,5401 р. (1,10%).
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/ Сибирское Информационное Агентство /
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