Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 19 августа: 12 063,5195 руб/1 г золота и 179,6500/1 г серебра

ЦБ РФ с 19 августа установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 12 063,5195 руб.

1 грамм серебра - 179,6500 руб.

1 грамм платины - 4 841,5098 руб.

1 грамм палладия - 3 647,7000 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 62,6499 р. (0,52%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 3,0700 р. (1,74%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 89,6199 р. (1,89%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 39,5401 р. (1,10%) .

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