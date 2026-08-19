Глобальный обвал рынка облигаций: премия за риск начинает вызывать опасения

Bloomberg отмечает, что глобальный обвал рынка облигаций привел к тому, что стоимость долгосрочных заимствований достигла самых высоких показателей за последние десятилетия. Как поясняет Тимур Лебедев, аналитик Freedom Global, за последние две недели рынок существенно пересмотрел краткосрочную траекторию повышения ставки ФРС.

«Повышение, ранее почти полностью заложенное в сентябре, теперь сместилось на декабрь-январь, и мы считаем, что эта оценка может продолжить снижаться. Более слабые розничные продажи, разочаровывающие данные по занятости и замедление инфляции указывают на крайне низкую вероятность повышения ставки в сентябре», — отмечает аналитик.

При этом Лебедев предостерегает от трактовки ситуации как однозначного сигнала к покупке дюрации. Ближний участок может опираться на выветривание ожиданий повышения ставки, однако дальний участок сталкивается с иным набором факторов. Ключевым источником давления на длинный конец служит растущая неопределённость относительно реакции ФРС.

«На наш взгляд, это напрямую связано с желанием Уорша снизить объём коммуникации ФРС с рынком. Несмотря на большое обсуждение на рынке темы цен на нефть и инфляционного риска, с июня 2026 года основным фактором роста доходности 10-летних бумаг было увеличение реальной доходности, а не инфляционной компоненты (inflation breakeven), что явно отражает закладываемую рынком премию за срочность», — поясняет эксперт.

Аналитики Freedom Global всё больше обеспокоены тем, что рынок продолжит более агрессивно закладывать премию за риск в дальний участок кривой. Вероятным результатом, по их мнению, станет увеличение наклона кривой UST. Сейчас срочная премия 10-летних облигаций (UST10-2) составляет около 60 б.п., что близко к прогнозу Freedom Global, однако они видят риск её дальнейшего роста.

«Если премия за срочность подскочит до 100 б.п., что близко к средне-историческому уровню, то доходность 10-летки может пробить 5%», — предупреждает Лебедев.

По наблюдениям аналитика, динамика продаж длинных госбондов начинает выходить за пределы рынка US Treasuries и подхватывается госбондами других развитых стран. Иными словами, процесс усиливается.

«Поэтому сейчас я бы был очень осторожен с длинной дюрацией. Следующим ключевым событием, по нашему мнению, станет симпозиум в Джексон-Хоуле 27 августа, где Уорш может подробнее изложить свои взгляды на коммуникацию и функцию реакции ФРС», — заключает Тимур Лебедев.