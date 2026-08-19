Ключевая ставка в сентябре: все зависит от инфляции в августе

В информационно-аналитическом бюллетене ЦБ РФ «Инфляция в России» рост потребительских цен в июле связывается с разовыми факторами, такими как удорожание топлива и ослабление рубля. Как отмечает Наталья Мильчакова, аналитик Freedom Global, помесячная инфляция в прошлом месяце замедлилась с июньских 0,87% до 0,54%, а годовая — с 6,02% до 5,81% при прогнозах, предусматривавших либо отсутствие изменений, либо рост до 6,1–6,2%.

«Консенсус был основан на неустойчивой динамике цен от недели к неделе и широких колебаниях ряда волатильных компонентов (энергоносители, коммунальные услуги, плодоовощная продукция и некоторые виды пассажирских перевозок)», — поясняет эксперт.

Базовая инфляция за июль ускорилась с июньских 5,02% до 5,22% годовых, но в соотношении месяц к месяцу замедлилась с 0,48% до 0,44%. Это означает, что резкие скачки цен на ряд потребительских товаров в июне и первой половине июля были все-таки временными.

«В то же время об устойчивом тренде на замедление роста цен речи пока не идет. В июле 2025 года он резко усилился после повышения тарифов ЖКХ, поэтому в соответствующем периоде 2026-го показатель находился под влиянием очень высокой базы», — уточняет Мильчакова.

Банк России в июле повысил прогноз инфляции потребительских цен на 2026 год с 4,5–5,5% до 6–7%, рассчитывая на ее замедление к концу этого периода.

«На наш взгляд, августовская статистика потребительских цен сыграет основную роль в решении по ключевой ставке на сентябрьском заседании ЦБ. Если тренд на замедление инфляции продолжится, ставку могут снизить еще на 0,25 процентного пункта — до 13,75% годовых», — заключает Наталья Мильчакова.

Ближайшее заседание Банка России по ставке назначено на 11 сентября. На предыдущем заседании 24 июля регулятор неожиданно снизил ставку лишь на 0,5 п.п. до 14%, ухудшив среднесрочный прогноз.