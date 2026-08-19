Россияне идут в «наличку»: объем физических денег в обращении за год вырос до 21,3 трлн руб.

За год к 1 июля объем наличных, по данным ЦБ РФ, увеличился на 7,5%, до 21,28 трлн руб. Как отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Global, во втором квартале в обращение дополнительно поступило почти 1,5 трлн руб. против 332,5 млрд руб. годом ранее, и это максимальный показатель для соответствующего периода как минимум с 2020 года.

«Эта динамика обусловлена, во-первых, тем, что россияне сняли со счетов на 9,7% больше средств, чем годом ранее, или 9,3 трлн руб., а положили в банки на 3,8% меньше денег, то есть 8,7 трлн руб. Среди причин этого — снижение привлекательности банковских сбережений. На фоне постепенного смягчения монетарных условий максимальная ставка по вкладам крупнейших банков снизилась примерно с 15,1% в начале января до 12,8% в июле. В результате часть средств население оставляет вне банковской системы или направляет на текущие расходы», — поясняет эксперт.

Дополнительно спрос на наличные традиционно увеличивается в период отпусков, а в этом году его также существенно поддерживают периодические ограничения мобильного интернета, из-за которых граждане предпочитают иметь некоторый запас наличных денег для расчетов.

«Для банков увеличение наличных означает отток части ликвидности, которая в противном случае могла бы оставаться на счетах и депозитах. Наиболее значим этот фактор для крупных розничных банков: Сбера, ВТБ и Т-Технологий. Однако масштабы пока недостаточны, чтобы существенно повлиять на их прибыль или котировки ценных бумаг. В этой связи усиления давления на стоимость акций этих банков из-за оттока наличных средств с депозитов мы пока не ожидаем», — уточняет Чернов.

До конца года объем наличных, скорее всего, продолжит увеличиваться, но с замедлением темпов по мере завершения летнего сезонного всплеска.