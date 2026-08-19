В Рунете произошел масштабный сбой: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: таможенные доначисления бизнесу выросли на 25% за первое полугодие 2026 года, глава Минэнерго признал очереди на АЗС, но заявил о доступности дизеля, в России зафиксированы массовые сбои у провайдеров и соцсети «ВКонтакте». Подробнее – в обзоре СИА.

Доначисления бизнесу

За шесть месяцев 2026 года таможенные органы доначислили бизнесу по итогам проверок 35,2 млрд рублей, что на 25% больше, чем за аналогичный период 2025 года (28,1 млрд), следует из данных ФТС. При этом в бюджет поступило только 72,2% от начисленной суммы (25,4 млрд рублей) против 79,4% годом ранее. Об этом пишет газета «Ведомости».

Основные нарушения — занижение таможенной стоимости товара, недостоверные сведения о классификационном коде и незаконный оборот продукции.

Масштабный сбой

В России пользователи массово жалуются на проблемы с доступом к сайтам, затрагивающие провайдеров lovit, «Ростелеком», Seven Sky, «Алмател» и «Экотелеком», а также на сбои в работе DNS, хостинг-провайдера «Рег.ру» и соцсети «ВКонтакте». За час на работу lovit пожаловалось около 1,2 тыс. человек, на «Ростелеком» — более 500. Об этом пишет РБК.

По словам источника, знакомого с ситуацией, проблема с работой Рунета связана с аварией в Гагаринском районе Москвы, где также расположена Московская междугородная телефонная станция № 9 (ММТС-9, или М9). Еще два источника и сотрудник ММТС-9 подтвердили РБК, что на части этажей ММТС-9 не было электричества.

«Наличка» вступает в свои права

За год к 1 июля объем наличных, по данным ЦБ РФ, увеличился на 7,5%, до 21,28 трлн руб. Как отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Global, во втором квартале в обращение дополнительно поступило почти 1,5 трлн руб. против 332,5 млрд руб. годом ранее, и это максимальный показатель для соответствующего периода как минимум с 2020 года.

Минэнерго признало очереди на АЗС

Министр энергетики России Сергей Цивилёв подтвердил наличие очередей на автозаправках, но заверил, что проблема решается. «Есть бензин и на заправках, правда, там очереди, я с вами согласен, но мы активно работаем, чтобы эту проблему ликвидировать», — заявил он, подчеркнув, что дизельное топливо доступно повсеместно.

Прямая линия губернатора

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в течение полутора часов в эфире телеканала «Россия 24» отвечал на вопросы жителей региона. Основные темы — дефицит топлива, бюджет региона, ситуация в Киренске, строительство медицинских объектов и ремонт дорог. Всего поступило около 1,4 тысячи обращений.