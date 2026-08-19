«Усилить контроль»: Новак потребовал отчета от губернаторов по топливному кризису

Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак поручил профильным ведомствам и нефтяным компаниям усилить контроль за обеспечением регионов топливом. Об этом сообщается на сайте кабмина по итогам совещания с участием Минэнерго, ФАС, РЖД и глав регионов.

«Власти прорабатывают соглашения с АЗС для сдерживания цен», — отмечается в сообщении. На встрече поднимался вопрос о ситуации в Иркутской, Тульской, Тамбовской, Пензенской областях и Мордовии. При этом сельхозпроизводители дефицита не испытывают.

ФАС сообщила о выявлении завышения цен в ряде регионов к нарушителям применены санкции. Работа по заключению соглашений с независимыми АЗС продолжается.

Ситуация с топливообеспечением в Иркутской области, о стабилизации которой на прямой линии сообщил губернатор Игорь Кобзев, остается противоречивой: хотя главе региона удалось наладить прямые поставки от крупных компаний региональным операторам, из-за сбоев в логистике с середины августа независимые станции вновь вынуждены вводить ограничения на продажу горючего. Для предотвращения новых кризисов оперативный штаб ежедневно отслеживает остатки ГСМ, координирует отгрузки законтрактованных объемов и направляет отчеты о потреблении в Минэнерго России, а правительство уже запросило продление договоров на прямые поставки на четвертый квартал.