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Индикатор надежды: индекс деловой активности в России показал лучший результат за полгода

Индикатор бизнес-климата Банка России в августе вырос на 1,1 процентного пункта, составив −2,4 п. против −3,5 п. месяцем ранее. Это следует из материалов ЦБ РФ.

Повышение показателя связано с улучшением ожиданий компаний на следующие три месяца как по производству, так и по спросу. Ожидания предприятий по выпуску продукции выросли на 2,6 п. до 6,5 п., а краткосрочные ожидания по спросу — на 2,6 п. до 4,4 п. после трёх месяцев снижения. При этом ценовые ожидания бизнеса продолжают расти второй месяц подряд и достигли отметки в 21,0 п. (+0,6 п.).

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Отметим, экономика России может продемонстрировать рост во втором квартале после трех кварталов спада: по предварительной оценке Росстата, ВВП в апреле–июне увеличился на 1,3% в годовом выражении (после снижения на 0,2% в первом), а за первое полугодие вырос на 0,6%, при этом данные Минфина указывают на июньский прирост в 1,1%. Эти цифры подтверждают заявление главы Минэкономразвития Максима Решетникова о том, что экономика преодолевает негативную динамику начала года, и совпадают с прогнозом Bloomberg, ожидающего роста ВВП во втором квартале на 0,9% и увеличения потребления домохозяйств более чем на 7%. При этом инфляция остается высокой — агентство оценивает ее показатель выше 6%.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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