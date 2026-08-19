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Цифровой рубль становится реальностью: крупнейшие банки России готовы к запуску

С 1 сентября 2026 года все системно значимые кредитные организации России, на которые приходится более 80% платежного рынка, будут полностью готовы к работе с цифровым рублем. Об этом сообщила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина, передаёт РИА Новости.

«Речь идет о 12 банках, а также еще девяти организациях, признанных значимыми на рынке платежных услуг», — отметила она.

Большинство этих банков уже участвуют в пилотном проекте и начнут предоставлять доступ клиентам к цифровым кошелькам сразу после старта осени. Еще трем организациям, получившим статус значимых только в феврале 2026 года, потребуется дополнительное время для настройки систем; ЦБ рассчитывает помочь им завершить подключение до конца года.

Бакина пояснила, что цифровой рубль станет третьей формой российской валюты наряду с наличными и безналичными деньгами. Средства будут храниться в цифровом кошельке пользователя непосредственно на платформе Банка России. При этом регулятор рассматривает возможность изменения структуры владения активами:

«К 2029 году банки смогут открывать кошельки цифровых рублей на собственном балансе в качестве эксперимента сроком примерно на два года», — уточнила зампред ЦБ Зульфия Кахруманова. По итогам этого теста будет решено, останется ли такая схема постоянной.

Ранее прогнозировалось, что внедрение цифрового рубля потребует от банков затрат в размере одной-двух сотен миллионов рублей, а для торговых сетей расходы будут несколько меньше; основная часть этих средств пойдет на разработку интерфейсов для открытия счетов, переводов и оплаты покупок, поскольку сами кошельки ведутся на платформе Центробанка.

Однако главной проблемой эксперты называют не технические сложности, а необходимость перестраивать ментальность людей: как отмечает глава ассоциации «Финансовые технологии» Роман Прохоров, регулятор до сих пор не объяснил гражданам и предприятиям выгоду новой формы валюты.

Глава Сбербанка Герман Греф выступил с критикой и заявил об отсутствии реальных преимуществ цифрового рубля перед безналичным, а экономист Сергей Хестанов добавил, что финансовые институты потеряют заметную долю практически бесплатных пассивов, так как новая система не подразумевает хранение остатков на счетах граждан в коммерческих банках.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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